НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 24 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 12 копійок до 28,63 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 липня встановлено на такому рівні: 2863,6452 гривні за 100 євро (-12,2298 грн).

При цьому курс євро на 23 липня становить 2875,875 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 10 копійок до 29,05 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,20 - 28,80 (28,40 - 29,00 - 22 липня), продажу 28,80 - 29,40 (29,00 - 29,50 - 22 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,51 (28,65 - 22 липня), продажу - 29,05 (29,15 - 22 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 19 копійок до 28,61 гривень за євро. Курс покупки становить 28,59 грн/євро.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в червні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 161,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 985,6 млн доларів. Таким чином в червні чистий продаж валюти населенням становила 176,0 млн доларів.