НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 15 копійок до 28,56 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 липня, встановлений на такому рівні 2856,0624 гривні за 100 євро (-15,22 грн).

При цьому курс євро на 9 липня становить 2871,2824 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 10 копійок до 29,01 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,30 - 28,85 (28,40 - 28,90 - 8 липня), продажу 28,70 - 29,50 (28,90 - 29,50 - 8 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,51 (28,60 - 8 липня), продажу - 29,01 (29,11 - 8 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 28,76 гривень за євро. Курс покупки становить 28,71 грн/євро.