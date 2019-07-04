НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 21 копійку до 29,20 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 липня встановлений на такому рівні 2920,2999 гривні за 100 євро (-17,2486 грн).

При цьому курс євро на 4 липня становить 2941,2439 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 14 копійок до 29,50 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,70 - 29,30 (29,00 - 29,50 - 3 липня), продажу 29,30 - 29,80 (29,50 - 30,00 - 3 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,00 (29,20 - 3 липня), продажу - 29,50 (29,64 - 3 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився 19 копійок до 29,11 гривень за євро. Курс покупки становить 29,09 грн/євро.