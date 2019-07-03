НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 17 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 17 копійок до 29,41 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 липня, встановлений на такому рівні 2941,2439 гривні за 100 євро (-17,2486 грн).

При цьому курс євро на 3 липня становить 2958,4925 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 10 копійок до 29,64 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,00 - 29,50 (29,00 - 29,50 - 2 липня), продажу 29,50 - 30,00 (29,50 - 30,00 - 2 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,20 (29,30 - 2 липня), продажу - 29,64 (29,74 - 2 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився 27 копійок до 29,30 гривень за євро. Курс покупки становить 29,27 грн/євро.