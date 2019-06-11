НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 3 копійки до 29,77 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 червня, встановлений на такому рівні 2977,0411 гривні за 100 євро (-3,6001 грн).

При цьому курс євро на 11 червня становить 2980,6412 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 11 червня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 11 копійок до 29,93 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,10 - 29,70 (29,20 - 29,85 - 10 червня), продажу 29,70 - 30,25 (29,85 - 30,50 - 10 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,46 (29,54 - 10 червня), продажу - 39,93 (30,04 - 10 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 23 копійки до 29,97 гривень за євро. Курс покупки становить 29,93 грн/євро.