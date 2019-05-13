НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 6 копійок до 29,36 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 травня, встановлений на такому рівні 2936,4311 гривні за 100 євро (-6,49 грн).

При цьому курс євро на 13 травня становить 2942,9211 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 3 копійки до 29,65 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,90 - 29,45 (28,90 - 29,55 - 11 травня), продажу 29,45 - 29,90 (29,55 - 29,95 - 11 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,18 (29,22 - 11 травня), продажу - 29,65 (29,68 - 11 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 29,43 гривень за євро. Курс покупки становить 29,40 грн/євро.