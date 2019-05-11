НБУ встановив офіційний курс євро на 13 травня

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Курс не змінився, оскільки торги на міжбанку не проводились

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем не змінив курс євро - 29,42 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 травня, встановлений на такому рівні: 2942,9211 гривні за 100 євро (+2,4465 грн).

При цьому курс євро на 11 травня становить 2942,9211 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Зазначимо, субота, 11 травня, в Україні є офіційним робочим днем. У той же час торги на міжбанку сьогодні не проводилися.

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 5 копійок до 29,68 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,90 - 29,55 (28,90 - 29,55 - 10 травня), продажу 29,55 - 29,95 (29,55 - 29,95 - 10 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,22 (29,25 - 10 травня), продажу - 29,68 (29,73 - 10 травня) грн за євро.

При цьому 10 травня на міжбанку курс євро в продажу виріс на 7 копійок до 29,45 гривень за євро. Курс покупки становить 29,41 грн/євро.