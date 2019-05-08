НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 10 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 6 копійок до 29,40 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 травня встановлено на такому рівні: 2940,4746 гривні за 100 євро (-5,6566 грн).

При цьому курс євро на 8 травня становить 2946,1312 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 7 копійок до 29,77 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,00 - 29,55 (29,00 - 29,65 - 7 травня), продажу 29,55 - 30,00 (29,65 - 30,10 - 7 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,28 (29,35 - 7 травня), продажу - 29,77 (29,84 - 7 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 29,38 гривень за євро. Курс покупки становить 29,34 грн/євро.