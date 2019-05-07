НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 8 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 21 копійку до 29,46 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 травня встановлено на такому рівні: 2946,1312 гривні за 100 євро (-21,1469 грн).

При цьому курс євро на 7 травня становить 2967,2781 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 11 копійок до 29,84 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,00 - 29,65 (29,00 - 29,70 - 6 травня), продажу 29,65 - 30,10 (29,70 - 30,15 - 6 травня) грн за євро. Середній курс покупки євро складає 29,35 (29,42 - 6 травня), продажу - 29,84 (29,97 - 6 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 15 копійок до 29,43 гривень за євро. Курс покупки становить 29,39 грн/євро.