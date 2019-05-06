НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 14 копійок до 29,67 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 травня встановлено на такому рівні: 2967,2781 гривні за 100 євро (+13,3827 грн).

При цьому курс євро на 6 травня становить 2953,8954 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 2 копійки до 29,95 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,00 - 29,70 (29,10 - 29,75 - 3 травня), продажу 29,70 - 30,15 (29,75 - 30,30 - 3 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,42 (29,42 - 3 травня), продажу - 29,95 (29,97 - 3 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 29,58 гривень за євро. Курс покупки становить 29,54 грн/євро.