Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 25 квітня 2019 року знизився на 5 копійок до 26,62 грн/долар, курс купівлі до 26,59 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок до 29,65 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,5900 - 26,6200 грн/долар, євро 29,6239 29,6546 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4110 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5900 26,6200

EUR/UAH 29,6239 29,6546

RUB/UAH 0,4100 0,4110

Нагадаємо, 24 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6400 - 26,6750 грн/долар, євро 29,8181 - 29,8573 грн/євро, російський рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,61 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 квітня встановлено на такому рівні: 2661,9328 гривень за 100 доларів (+2,5126 гривень).