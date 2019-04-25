Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар впав на 2 копійки, євро на 16 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 квітня 2019 року, об 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,83 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,57 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 30,07 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,30 - 26,70 (26,50 - 26,70 - 24 квітня), продажу 26,75 - 27,00 (26,70 - 27,20 - 24 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,57 (26,60 - 24 квітня), продажу - 26,83 (26,85 - 24 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,30 - 29,85 (29,50 - 30,05 - 24 квітня), продажу 29,85 - 30,30 (30,00 - 30,60 - 24 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,57 (29,74 - 24 квітня), продажу - 30,07 (30,23 - 24 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,10 (2,60 - 4,12 - 24 квітня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 24 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,86 (3,87 - 24 квітня), продажу 4,20 (4,23 - 24 квітня) грн за 10 рублів.