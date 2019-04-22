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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Финансы    22.04.2019 - 17:41
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 9 копеек до 30,12 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 апреля установлен на таком уровне: 3012,2292 гривны за 100 евро (-8,8424 грн).

При этом курс евро на 22 апреля составляет 3021,0716 гривны за 100 евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 апреля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 4 копейки до 30,62 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,85 - 30,35 (29,80 - 30,45 - 19 апреля), продажи 30,35 - 30,80 (30,45 - 30,80 - 19 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,14 (30,10 - 19 апреля), продажи - 30,62 (30,58 - 19 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 30,02 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,99 грн/евро.

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