НБУ підвищив офіційний курс євро на 22 квітня

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Єдина європейська валюта подорожчала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 2 копійки до 30,21 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 квітня встановлено на такому рівні: 3021,0716 гривні за 100 євро (+1,8354 грн).

При цьому курс євро на 19 квітня становить 3019,2362 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 7 копійок до 30,58 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,80 - 30,45 (29,80 - 30,30 - 18 квітня), продажу 30,45 - 30,80 (30,30 - 30,80 - 18 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,10 (30,07 - 18 квітня), продажу - 30,58 (30,51 - 18 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 30,19 гривень за євро. Курс покупки становить 30,15 грн/євро.