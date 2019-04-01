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Долар і євро стабільні на готівковому ринку після першого туру виборів

Новини » Фінанси    01.04.2019 - 11:40
Долар і євро стабільні на готівковому ринку після першого туру виборів
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар виріс на 2 копійки, євро на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,36 гривень за долар, на покупці виріс на 1 копійку до 27,14 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,87 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 27,25 (27,00 - 27,20 - 29 березня), продажу 27,25 - 27,55 (27,25 - 27,50 - 29 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,14 (27,13 - 29 березня), продажу - 27,36 (27,34 - 29 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,05 - 30,75 (30,05 - 30,70 - 29 березня), продажу 30,70 - 31,10 (30,70 - 31,00 - 29 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,40 (30,41 - 29 березня), продажу - 30,87 (30,83 - 29 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,12 (2,60 - 4,17 - 29 березня), продажу - 4,12 - 5,00 (4,12 - 5,00 - 29 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,89 (3,88 - 29 березня), продажу 4,25 (4,26 - 29 березня) грн за 10 рублів.

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