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НБУ знизив офіційний курс євро на 1 квітня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,62 гривень за євро. Це на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 квітня встановлено на такому рівні: 32,629 гривень за євро (-0,0943 грн). При цьому курс євро на 31 березня становить 32,7233 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,69 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 32,68 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 31 березня встановлено на такому рівні: 27,8852 гривень за 1 долар (-0,0842 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить: 27,9694 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

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