НБУ різко опустив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,72 гривень за євро. Це на 24 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 31 березня встановлено на такому рівні: 32,7233 гривень за євро (-0,2428 грн). При цьому курс євро на 30 березня становить 32,9661 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 27 копійок до 32,65 гривень за євро. Курс євро на купівлі складає 32,63 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 31 березня встановлено на такому рівні: 27,8852 гривень за 1 долар (-0,0842 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить: 27,9694 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.