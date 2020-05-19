НБУ знизив офіційний курс долара до психологічної відмітки

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,51 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлено на такому рівні: 26,5159 гривень за 1 долар (-0,0551 грн). При цьому курс долара на 19 травня становить 26,5710 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 19 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,53 гривень за долар, курс купівлі до 26,51 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 29,01 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 19 травня довідковий курс на рівні 26,51 грн/долар, знизивши його порівняно з 18 травня (26,57 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 19 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 26,70 гривень за долар. Курс євро виріс на 12 копійок до 29,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,46 (26,53 - 18 травня), продажу - 26,70 (26,79 - 18 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,59 (28,50 - 18 травня), продажу - 29,03 (28,91 - 18 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,21 - 18 травня), продажу 3,68 (3,67 - 18 травня) грн за 10 рублів.