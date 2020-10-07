Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Долар торгується біля рівня 28,35

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 7 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 0,5 копійок до 28,36 гривень за долар, курс купівлі до 28,33 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,33 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3300 - 28,3600 грн/долар, євро 33,3047 - 33,3371 грн/євро, російський рубль 0,3631 - 0,3636 грн/рубль.

Нагадаємо, 2 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,3300 - 28,3550 грн/долар, євро 33,3755 - 33,4050 грн/євро, російський рубль 0,3635 - 0,3640 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився вперше з початку жовтня.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% до 26,5 млрд доларів.