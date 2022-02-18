НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 копійок

Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,30 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,30 гривень за 1 долар (+0,2057 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить: 28,0943 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 17 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 28,21 гривень за долар, курс в покупці до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 32,10 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.