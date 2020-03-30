НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 березня встановлено на такому рівні: 28,0615 гривень за 1 долар (+0,0449 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить 28,183 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 30 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,15 гривень за долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 21 копійку до 31,15 гривень за євро. Однак до 12:00 курс впав до 28,01-28,04 грн/долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 березня довідковий курс на рівні 28,05 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 березня (28,23 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 30 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 28,58 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 31,51 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 28,00 (28,06 - 27 березня), продажу - 28,58 (28,73 - 27 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,59 (30,58 - 27 березня), продажу - 31,51 (31,62 - 27 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,16 (3,18 - 27 березня), продажу 3,67 (3,71 - 27 березня) грн за 10 рублів.