ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Економіка     30.03.2020 - 16:05
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 березня встановлено на такому рівні: 28,0615 гривень за 1 долар (+0,0449 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить 28,183 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 30 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,15 гривень за долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 21 копійку до 31,15 гривень за євро. Однак до 12:00 курс впав до 28,01-28,04 грн/долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 березня довідковий курс на рівні 28,05 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 березня (28,23 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 30 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 28,58 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 31,51 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 28,00 (28,06 - 27 березня), продажу - 28,58 (28,73 - 27 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,59 (30,58 - 27 березня), продажу - 31,51 (31,62 - 27 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,16 (3,18 - 27 березня), продажу 3,67 (3,71 - 27 березня) грн за 10 рублів.

Банки отримали від НБУ другу партію готівкових доларів Аналітики спрогнозували курс долара у разі отримання допомоги МВФ
Теми: Курс долара
Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся