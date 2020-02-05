НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 6 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,79 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 лютого встановлено на такому рівні: 24,7959 гривень за 1 долар (-0,0564 грн). При цьому курс долара на 5 лютого становить 24,8523 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 5 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 24,84 гривень за долар, курс купівлі до 24,79 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 27,43 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 лютого довідковий курс на рівні 24,84 грн/долар, знизивши його порівняно з 4 лютого (24,86 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 5 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 24,90 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 27,53 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,67 (24,77 - 4 лютого), продажу - 24,90 (25,00 - 4 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,14 (27,29 - 4 лютого), продажу - 27,53 (27,69 - 4 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,62 (3,63 - 4 лютого), продажу 3,95 (3,95 - 4 лютого) грн за 10 рублів.