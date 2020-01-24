НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,33 гривень за долар, що на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 січня встановлено на такому рівні: 24,3301 гривень за 1 долар (-0,1911 грн). При цьому курс долара на 24 січня становить 24,5212 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 24 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 24,25 гривень за долар, курс купівлі до 24,22 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 26,79 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 січня довідковий курс на рівні 24,27 грн/долар, знизивши його порівняно з 23 січня (24,54 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 24 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 24,46 гривень за долар, курс євро знизився на 19 копійок до 27,08 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,21 (24,33 - 23 січня), продажу - 24,46 (24,58 - 23 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,83 - 23 січня), продажу - 27,08 (27,27 - 23 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,61 - 23 січня), продажу 3,94 (3,96 - 23 січня) грн за 10 рублів.