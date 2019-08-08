НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 серпня встановлено на такому рівні: 2531,6561 гривень за 100 доларів (-10,7787 гривень).

При цьому курс долара на 8 серпня становить 2542,4348 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 8 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 25,34 гривень за долар, курс купівлі - 25,30 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 28,42 гривень за євро.

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 25,51 гривень за долар, купівлі на 15 копійок до 25,21 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 28,69 гривень за євро.