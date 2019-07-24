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НБУ знизив офіційний курс долара


Долар подешевшав на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,51 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 липня встановлено на такому рівні: 2551,63 гривень за 100 доларів (-11,3747 гривень).

При цьому курс долара на 24 липня становить 2563,0047 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 24 липня в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 25,58 гривень за долар, курс купівлі - 25,55 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 28,58 гривень за євро.

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 25,75 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 25,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 28,83 гривень за євро.

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