НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,63 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 липня встановлено на такому рівні: 2563,0047 гривень за 100 доларів (-1,3065 гривень).

При цьому курс долара на 23 липня становить 2564,3112 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку порівняно із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 25,63 гривень за долар, курс купівлі - 25,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 28,67 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 25,85 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 25,58 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 29,05 гривень за євро.