Долар і євро продовжують знижуватися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 10 копійок, євро на 9 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 25,87 гривень за долар, купівлі на 9 копійок до 25,59 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 29,10 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,40 - 25,80 (25,40 - 25,70 - 9 липня), продажу 25,80 - 26,10 (25,70 - 26,10 - 9 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,59 (25,50 - 9 липня), продажу - 25,87 (25,77 - 9 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,30 - 28,85 (28,30 - 28,85 - 9 липня), продажу 28,90 - 29,50 (28,70 - 29,50 - 9 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,58 (28,51 - 9 липня), продажу - 29,10 (29,01 - 9 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 9 липня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 9 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,76 (3,75 - 9 липня), продажу 4,08 (4,08 - 9 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,7000 - 25,7300 грн/долар, євро 28,8251 - 28,8561 грн/євро, російський рубль 0,4024 - 0,4033 грн/рубль.