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НБУ знизив офіційний курс долара


Долар подешевшав ще на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,60 грн/долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 2560,2161 гривень за 100 доларів (-10,92 гривень).

При цьому курс долара на 8 липня становить 2571,1361 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 8 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 25,64 гривень за долар, курс купівлі до 25,62 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 28,77 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 25,82 гривень за долар, купівлі на 13 копійок до 25,54 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 24 копійки до 29,11 гривень за євро.

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