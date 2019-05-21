НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,11 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 травня встановлено на такому рівні: 2611,2451 гривень за 100 доларів (-9,0444 гривень).

При цьому курс долара на 21 травня становить 2620,2895 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 21 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки 26,11 грн/долар, курс купівлі до 26,09 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 29,11 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,28 гривень за долар, купівлі знизився на 8 копійок до 26,04 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,45 гривень за євро.