Долар і євро трохи знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знизився на 3 копійки, євро на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,48 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 26,20 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 29,73 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,90 - 26,40 (26,15 - 26,40 - 8 травня), продажу 26,40 - 26,65 (26,40 - 26,60 - 8 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,20 (26,26 - 8 травня), продажу - 26,48 (26,51 - 8 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,90 - 29,55 (29,00 - 29,55 - 8 травня), продажу 29,55 - 29,95 (29,55 - 30,00 - 8 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,25 (29,28 - 8 травня), продажу - 29,73 (29,77 - 8 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,96 (2,50 - 3,96 - 8 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 8 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,75 - 8 травня), продажу 4,09 (4,09 - 8 травня) грн за 10 рублів.