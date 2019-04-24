НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 25 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,59 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 квітня встановлено на такому рівні: 2659,4202 гривень за 100 доларів (-9,3806 гривень).

При цьому курс долара на 24 квітня становить 2668,8008 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 24 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 26,58 грн/долар, курс купівлі до 26,56 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,80 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 26,85 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 26,60 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 30,23 гривень за євро.