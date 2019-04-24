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Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Новини » Фінанси    24.04.2019 - 10:36
Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 26,58 грн/долар, курс купівлі до 26,56 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,80 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,5600 - 26,5800 грн/долар, євро 29,7843 - 29,8041 грн/євро, російський рубль 0,4150 - 0,4155 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,5600    26,5800

EUR/UAH     29,7843    29,8041

RUB/UAH     0,4150      0,4155

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Нагадаємо, 22 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6300 - 26,6500 грн/долар, євро 29,8575 - 29,8773 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4179 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 квітня встановлено на такому рівні: 2668,8008 гривень за 100 доларів (-8,7363 гривень).

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Теми: Курс долара
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