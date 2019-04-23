НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 квітня встановлено на такому рівні: 2668,8008 гривень за 100 доларів (-8,7363 гривень).

При цьому курс долара на 23 квітня становить 2677,5371 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 23 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 26,70 грн/долар, курс купівлі до 26,67 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 30,02 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 20 копійок до 26,95 гривень за долар, купівлі на 17 копійок до 26,68 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 23 копійки до 30,39 гривень за євро.