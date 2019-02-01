Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Курс долара прискорив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 27,59 грн/долар, курс купівлі до 27,56 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 31,59 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,5600 - 27,5950 грн/долар, євро 31,5506 - 31,5907 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4202 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,5600 27,5950

EUR/UAH 31,5506 31,5907

RUB/UAH 0,4194 0,4202

Нагадаємо, 31 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6500 грн/долар, євро 31,6820 - 31,7366 грн/євро, російський рубль 0,4218 - 0,4228 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 лютого встановлено на такому рівні: 2774,0960 гривень за 100 доларів (-1,4565 гривень).