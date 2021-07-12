Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 12 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,31 гривень за долар, курс в покупці до 27,29 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 7 копійок до 32,34 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2900 - 27,3100 грн/долар, євро 32,3713 - 32,3951 грн/євро, російський рубль 0,3661-0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) підняв офіційний курс до 27,32 гривень за долар.

Курс гривні до долара на 12 липня встановлено на такому рівні: 27,3234 гривень за 1 долар (+0,0372). При цьому курс долара на 9 липня становив: 27,2862 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн