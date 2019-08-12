ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ знизив офіційний курс долара на 12 серпня

Новини » Фінанси    12.08.2019 - 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 12 серпня
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 22 копійки

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,09 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 2509,0813 гривень за 100 доларів (-22,5748 гривень).

При цьому курс долара на 9 серпня становить 2531,6561 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара на 12 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 9 серпня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 18 копійок до 25,09 гривень за долар, курс купівлі - 25,06 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 21 копійку до 28,07 гривень за євро.

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 16 копійок до 25,35 гривень за долар. На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,06 (25,21 - 8 серпня), продажу - 25,35 (25,51 - 8 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,95 (28,16 - 8 серпня), продажу - 28,46 (28,69 - 8 серпня) грн за євро.

Курс долара 9 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України курс НБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся