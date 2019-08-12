НБУ знизив офіційний курс долара на 12 серпня

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 22 копійки

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,09 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 2509,0813 гривень за 100 доларів (-22,5748 гривень).

При цьому курс долара на 9 серпня становить 2531,6561 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 9 серпня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 18 копійок до 25,09 гривень за долар, курс купівлі - 25,06 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 21 копійку до 28,07 гривень за євро.

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 16 копійок до 25,35 гривень за долар. На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,06 (25,21 - 8 серпня), продажу - 25,35 (25,51 - 8 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,95 (28,16 - 8 серпня), продажу - 28,46 (28,69 - 8 серпня) грн за євро.