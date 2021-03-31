Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 31 березня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,65 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8400 грн/долар, євро 32,6133 - 32,6340 грн/євро, російський рубль 0,3676 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 31 березня встановлено на такому рівні: 27,8852 гривень за 1 долар (-0,0842 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить: 27,9694 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.