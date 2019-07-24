НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,54%

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,54% до 363,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 23 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 363318,73 грн за 10 тройських унцій (-1954,58 грн або -0,54%);

Срібло - 4199,48 грн за 10 тройських унцій (+15,81 грн);

Платина - 217599,1 грн за 10 тройських унцій (-1393,08 грн);

Паладій - 383938,1 грн за 10 тройських унцій (-9427,24 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 24 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,63 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 липня встановлено на такому рівні: 2563,0047 гривень за 100 доларів (-1,3065 гривень).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.