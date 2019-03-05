НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 10 копійок до 30,31 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 березня встановлено на такому рівні: 3031,9096 гривні за 100 євро (-9,4768 грн).

При цьому курс євро на 5 березня становить 3041,3864 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня 2019 року, готівковий курс у продажу впав на 10 копійок до 30,59 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,40 (30,05 - 30,50 - 4 березня), продажу 30,0 - 30,85 (30,50 - 31,00 - 4 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,22 (30,28 - 4 березня), продажу - 30,59 (30,69 - 4 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 23 копійки до 30,16 грн/євро. Курс покупки становить 30,12 грн/євро.