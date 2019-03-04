НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 16 копійок до 30,41 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 березня встановлено на такому рівні: 3041,3864 гривні за 100 євро (-16,3428 грн).

При цьому курс євро на 4 березня становить 3066,2423 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня 2019 року, готівковий курс у продажу впав на 6 копійок до 30,69 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,05 - 30,50 (30,20 - 30,50 - 1 березня), продажу 30,50 - 31,00 (30,55 - 31,00 - 1 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,28 (30,34 - 1 березня), продажу - 30,69 (30,75 - 1 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 20 копійок до 30,39 грн/євро. Курс покупки становить 30,36 грн/євро.