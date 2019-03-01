НБУ знизив курс євро

Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 9 копійок до 30,57 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 березня встановлено на такому рівні: 3057,7292 гривні за 100 євро (--8,5131 грн).

При цьому курс євро на 1 березня становить 3066,2423 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня 2019 року, готівковий курс у продажу впав на 2 копійки до 30,75 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,20 - 30,50 (30,30 - 30,60 - 28 лютого), продажу 30,55 - 31,00 (30,60 - 31,00 - 28 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,34 (30,34 - 28 лютого), продажу - 30,75 (30,77 - 28 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 30,59 грн/євро. Курс покупки становить 30,57 грн/євро.