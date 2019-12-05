НБУ знизив курс долара до нового мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,87 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на такому рівні: 2387,7034 гривень за 100 доларів (-5,3248 гривень).

При цьому курс долара на 5 грудня становить 2393,0282 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 5 грудня - 2393,0282 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 5 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,89 гривень за долар, курс купівлі до 23,86 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 26,48 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 грудня довідковий курс на рівні 23,88 грн/долар, знизивши його порівняно з 4 грудня (23,93). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році.

У той же час в обмінних пунктах України 5 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,96 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,57 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,78 (3,84 - 4 грудня), продажу - 23,96 (24,01 - 4 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,22 (26,28 - 4 грудня), продажу - 26,57 (26,58 - 4 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,49 - 4 грудня), продажу 3,79 (3,78 - 4 грудня) грн за 10 рублів.