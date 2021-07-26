НБУ знизив курс долара ще на 15 копійок
Офіційний курс гривні до долара на 26 липня встановлено на рівні 27,04 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара падає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,048 гривень за 1 долар (-0,1435 грн). При цьому курс долара на 23 липня становить 27,1915 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,14 гривень за долар, курс в покупці до 27,12 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 31,95 гривень за євро.