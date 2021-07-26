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НБУ знизив курс долара ще на 15 копійок

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Понеділок 26 липня 2021 07:45
НБУ знизив курс долара ще на 15 копійок Фото: курс долара впав на 15 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 26 липня встановлено на рівні 27,04 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара падає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,048 гривень за 1 долар (-0,1435 грн). При цьому курс долара на 23 липня становить 27,1915 гривень за 1 долар.

НБУ знизив курс долара ще на 15 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив курс долара ще на 15 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,14 гривень за долар, курс в покупці до 27,12 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 31,95 гривень за євро.

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