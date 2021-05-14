НБУ знизив курс долара до 8-місячного мінімуму

Фото: курс долара впав до мінімуму з вересня 2020 року (Віталій Носач, РБК-Україна)

Офіційний курс гривні до долара на 14 травня встановлений на рівні 27,62 гривень за долар. Курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців, нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6273 гривень за 1 долар (-0,0045 грн). При цьому курс долара на 13 травня становить 27,6318 гривень за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 13 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,65 гривень за долар, курс у купівлі до 27,63 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,44 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.