Курс долара впав до 8-місячного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,63 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 13 травня встановлено на такому рівні: 27,6318 гривень за 1 долар (-0,0426 грн). При цьому курс долара на 12 травня становить 27,6744 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року 27,6049 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)