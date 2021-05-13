Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 13 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,65 гривень за долар, курс у купівлі до 27,63 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,44 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,6300 - 27,6500 грн/долар, євро 33,4212 - 33,4454 грн/євро, російський рубль 0,3713-0,3719 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,63 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 травня встановлено на такому рівні: 27,6318 гривень за 1 долар (-0,0426 грн). При цьому курс долара на 12 травня становить 27,6744 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.