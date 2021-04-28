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НБУ знизив курс долара на 28 квітня

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 07:45
НБУ знизив курс долара на 28 квітня Фото: курс долара продовжив падіння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 28 квітня встановлений на рівні 27,77 гривень за долар. Офіційний курс долара знижується третій день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7715 гривень за 1 долар (-0,0843 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить: 27,8558 гривень за 1 долар.

НБУ знизив курс долара на 28 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ знизив курс долара на 28 квітня

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 квітня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,77 гривень за долар, курс в покупці до 27,75 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 7 копійок до 33,51 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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