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НБУ знизив курс долара на 24 травня

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 24 травня встановлений на рівні 27,45 гривень за долар. Курс долара знову знизився після зростання напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4572 гривень за 1 долар (-0,0093 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 27,4665 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 21 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,47 гривень за долар, курс в покупці до 27,45 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 32,58 гривень за євро.

Прогноз

Учасники ринку очікують корекції курсу на рівнях 27,45/27,55 з подальшим поверненням до рівнів 27,50-27,60 гривень/долар.

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