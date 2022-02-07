НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,14 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,1468 гривень за 1 долар (-0,1233 грн). При цьому курс долара на 4 лютого становить: 28,2701 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 4 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 2 копійки до 28,24 гривень за долар, курс в покупці до 28,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 15 копійок до 32,34 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.